Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям сирийской Латакии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Арамо провинции Латакия в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2073 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3284 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 28 февраля 2019 года амнистировано 55 981 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 28 февраля 2019 года восстановлено 31 306 жилых домов, 141 медицинское и 820 образовательных учреждений. Отремонтировано 1013,5 км автомобильных дорог.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского, налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб» для выхода сирийских граждан из лагеря «Эр-Рукбан». По состоянию на 28 февраля 2019 года возвратилось 224 740 человек.

В соответствии с решением, принятым 1 марта на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территории САР, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» сформированы и направлены к пункту пропуска Джлеб колонны автобусов для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря «ЭР-РУКБАН» из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира,

Мхин, Эль-Карьятейн, в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо. Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

Данная информация доведена до директора офиса управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки-Ито.

Вместе с тем, в настоящее время от американской стороны не получено ответа о разрешении прохода гуманитарной колонны и гарантий обеспечения безопасности ее перемещения в 55-километровой зоне вокруг американской базы в Эт-Танфе.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ашара и Кесаб провинции Латакия, Эль-Фхайль, Умм-эр-Рждин, Дахар-абу-Асад, Санджека и Луайбда провинции Идлиб, а также восточных окрестностей населенного пункта Нахшебба провинции Латакия.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.