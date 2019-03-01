В парке Патриот обсудили проведение аттестации военных вузов РФ

Проведение аттестации в военных вузах обсудили в конгрессно-выставочном центре парка Патриот. Там состоялся сбор экзаменационных комиссий.

Пригласили больше ста генералов и офицеров, причем не только из руководства училищ, институтов и академий, но и представителей войск.

С пятьюдесятью площадками в регионах наладили конференц-связь.

Начальник главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин заявил, что приоритетом при оценке военнослужащих должны быть их практические навыки.

Горемыкин отметил, что учебный процесс нужно постоянно корректировать, учитывая опыт боевого применения войск за пределами России.

Особое внимание следует уделять освоению новейших видов вооружения и робототехники. Вузам также поставили задачу - тщательно изучать все отзывы на выпускников, которые присылают из воинских частей.