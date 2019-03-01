Военторг выбрал дизайнеров для создания бренда Армии России

В Военторге подвели итоги всероссийского конкурса одежды. Его объявили год назад. Дизайнерам предложили разработать коллекции для нового бренда «Армия России».

В финал вышли 18 человек, представивших свежий взгляд на стиль милитари.

Судя по дефиле, творцы вдохновлялись красотой российских самолетов, подвигами героев и даже испытаниями ядерного оружия в Семипалатинске.

Жюри, в которое вошли специалисты модной индустрии и представители Минобороны, креатив оценило.

«Армия - это самая прогрессивная структура, потому что там самые передовые технологии, там самые креативные и пассионарные люди, поэтому армия и мода это правильно и это рядом. Мы будем такое мероприятие делать регулярным и будем его продвигать и мы хотим еще сделать конкурс детской одежды», - заявил заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Победители конкурса получили денежные премии и образовательные гранты. Три лучшие коллекции будут растиражированы и вскоре появятся на прилавках Военторга.