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Сражение с непогодой: истребители Су-34 провели дозаправку в воздухе в экстремальных условиях

Егор Левин
08:31 01.03.2019
Пилоты отработали сложнейший маневр в условиях низкой видимости и низких температур.
© Фото: Минобороны России

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34 Западного военного округа продемонстрировали, как провести дозаправку в воздухе в экстремальных условиях.

Пилотам пришлось отработать сложнейший маневр в условиях низкой облачности и низких температур. При этом, летчики сражались не только с непогодой, но и с условным противником.

Работе летчиков противодействовали радиоэлектронные помехи, системы противовоздушной обороны и маневренные истребители «неприятеля».

Несмотря ни на что, экипажам самолетов, включая воздушный танкер Ил-78, удалось успешно справиться с дозаправкой в воздухе.

Напомним, истребитель Су-34 создавался для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Су-34 является глубокой модернизацией Су-27, при этом, по сравнению с предшественником были увеличены полезная нагрузка и запас топлива. Также изменилась компоновка внутри кабины: в Су-34 летчики сидят не друг за другом, а рядом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа.

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