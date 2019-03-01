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Российская армия получит новейшие ЗРС С-500

Ян Брацкий
06:00 01.03.2019
Боевые расчеты для новых ЗРС будут готовить в стенах военной академии Воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова.
Российская армия получит новейшие ЗРС С-500
© Фото: чтобы помнили, youtube

В ближайшее время российская армия примет на вооружение новейшую зенитно ракетную систему С-500.

Об этом сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Возглавляемое им учебное заведение будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем.

«В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», - рассказал генерал-лейтенант.

Помимо этого, в конце 2019 года в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области поступят первые ЗРК С-350 «Витязь».

Новейшие отечественные оружейные системы значительно превосходят по своим тактико-техническим характеристикам мировые аналоги, включая американский ЗРК Patriot, а также системы французского и израильского производства.

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