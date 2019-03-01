На полигоне под Оренбургом военнослужащие ЦВО уничтожили «противника» при поддержке Т-72Б3

На полигоне под Оренбургом прошло масштабное учение с участием авиации, артиллерии и танков. Всего в мероприятии задействовано более двух тысяч человек, а также 350 единиц техники.

Военнослужащие ЦВО разделились на две команды - одни обороняются, а другие наступают. В качестве разведки выступают вертолеты Ми-8, беспилотники «Орлан-10», а также «Стрелец» - они доносят, где находится условный противник.

Их прикрытием занимаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые прилетели из Челябинской области.

В учениях были задействованы танки Т-72Б3, реактивные системы «Град» и «Ураган», а также 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».