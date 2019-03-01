Маскировка техники и стрельбы из пулеметов: российские военные ЮВО подняты «по тревоге» в рамках учений в Абхазии

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии подняты по «тревоге» в рамках участия в масштабных двусторонних ротных тактических учениях в составе войск Южного военного округа (ЮВО).

На первом этапе мероприятия военнослужащие отработали нормативы по оперативной загрузке боекомплектов и запасов материальных средств. После этого подразделения осуществили 200-километровые марши в указанные районы.

Затем, по прибытию на полигоны Нагвалоу и Цабал, солдаты и офицеры приступили к маскировке военной техники и развертыванию полевых узлов связи

На полигонах личный состав соединения выполнил боевые стрельбы из штатного вооружения - ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

В тактических учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих базы, а также было задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, включая современные танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобилей Урал.