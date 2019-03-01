Преодоление ПВО «противника» и марш-бросок на БТР: российские военнослужащие борются за путевку на АрМИ-2019

В частности, экипажи штурмовиков Су-25 из состава 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа готовятся на одном из аэродромов под Волгоградом к всеармейскому конкурсу «Авиадартс» в рамках АрМИ-2019.

Летчики отрабатывают индивидуальную и групповую слетанность над лесистой местностью, а также над поверхностью Волги и Дона. Экипажи тренируются преодолевать средства противовоздушной обороны условного противника в составе пилотажных групп с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также выполняют пуски управляемых ракет класса «воздух - поверхность». Следующий этап конкурса «Авиадартс-2019» состоится в июне на авиационном полигоне Чауда в Крыму.

В то же время в Воздушно-десантных войсках завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда». Эти состязания впервые проводятся в рамках АрМИ-2019. Международный этап конкурса пройдет на территории Белоруссии с 3 по 17 августа.

Что же касается военных инженеров, то они принимают участие в подготовительном этапе конкурса Армейских международных игр «Открытая вода». В ходе конкурса военнослужащим предстоит навести переправы через водные преграды. Международный конкурс состоится на базе понтонно-мостового соединения в городе Муром Владимирской области.

Также на одном из полигонов Черноморского флота в Крыму с разведывательными подразделениями армейского корпуса в рамках войскового этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» проведено учение, в ходе которого выполнялись определенные задачи в тылу условного противника.

Марш в район приземления вертолета совершили разведчики на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной холмистой местности с преодолением препятствий. После этого разведывательное подразделение погрузилось в вертолет, совершило перелет в район высадки на максимально низкой высоте и десантировалось наземным способом в тыл условного противника.

А в Саратовской области завершился первый этап конкурса среди экипажей РХБ разведки и отделений специальной обработки. Расчеты выполняли нормативы по РХБ защите, а также по специальной, тактико-специальной и огневой подготовке.