ВКС РФ три раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

За минувшую неделю 18 летательных аппаратов иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На разведку отреагировали силы ВКС РФ. В частности, боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил три раза поднимались в воздух с целью недопущения нарушений российской госграницы.

Кроме того, в инфографике приводятся также и другие цифры из жизни ВС РФ. Часть из них посвящена боевой подготовке вооруженных сил страны. Было проведено более 9,6 тысяч практических мероприятий, выполнено более 190 летных смен и реализовано более 5,5 тысяч прыжков с парашютом.

В инфографике присутствуют данные относительно восстановления мирной жизни в Сирии. В частности, медицинская помощь была оказана почти 100 сирийцев, было доставлено более 4,3 тысяч медикаментов и продовольствия. В места постоянного проживания вернулись более 5,9 тысяч беженцев. Также было проведено две гуманитарных акции.