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В парке «Патриот» обсудили вопросы аттестации выпускников военных вузов

Вадим Синицын
21:34 28.02.2019
В обсуждении приняли участие более ста офицеров, около трехсот представителей военных вузов и их филиалов, председатели экзаменационных комиссий и сотрудники Министерства науки и образования.

В парке «Патриот» прошел сбор, где приняли участие представители органов военного управления, военных учебных заведений и главами экзаменационных комиссий. Специалисты обсудили главные направления работы, связанной с проведением государственной аттестации выпускников в нынешнем году.

Для проведения сбора использовалась видеосвязь, позволившая соединить экспертов из десятков площадок по всей России. В обсуждении приняли участие более ста офицеров, около трехсот представителей военных вузов и их филиалов, председатели экзаменационных комиссий. Кроме них, участвовали представители Рособрнадзора и Министерства науки и образования.

Как отметил руководитель Главного управления кадров Министерства обороны РФ Виктор Горемыкин, на текущий момент в 28 военных вузах и их филиалах проходит обучение около шестидесяти тысяч курсантов. Кроме того, на базе учебных заведений работают и служат около одиннадцати тысяч кандидатов наук и докторов.

С каждым годом возрастают требования к качеству подготовки военных кадров, отметил Горемыкин. Это в первую очередь связано с интенсивным перевооружением армии и флота. Главнейшим критерием оценки уровня подготовки выпускников и работы педагогов и методистов сейчас является способность на практике применить навыки, полученные в ходе обучения. Определяющим фактором при аттестации в 2019 году станет именно оценка практических действий, позволяющих определить уровень компетенций слушателя вуза.

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны также отметил важность анализа отзывов на выпускников. Эти материалы нуждаются в тщательном изучении, так как позволяют оценить уровень удовлетворенности командиров уровнем подготовки слушателей и на основе этого выявить проблемные места учебного процесса.

Горемыкин также отметил, что необходимо корректировать обучение в применении к изучению нового боевого опыта при выполнении задач за пределами России. Это касается и необходимости учета знаний военных робототехнических комплексов, которые активно применяются в современной армии и являются перспективным направлением развития.

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