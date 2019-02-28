Территория Нахимовского военно-морского училища увеличилась после реконструкции в три раза

С гордостью отчитаться перед главой Минобороны о выполнении его поручения могут в прославленном Нахимовском военно-морском училище. После проведенной реконструкции будущие офицеры получили в свое распоряжение не только отремонтированные классы. В училище теперь есть свой планетарий, условия для дайвинга и возможность освоить азы журналистики.

Проблема выбора - кем стать - перед Иваном Новохатским никогда не стояла. Оба его деда служили на Северном флоте, оба - моряки-подводники. Отец продолжил династию, все детство Ивана прошло в Заполярье на базе атомных ракетоносцев. Но он сам решил, что тоже станет «подводником». Говорит, тянет в море - потому и поступил в Нахимовское военно-морское училище.

«Здесь очень дружные ребята, они всегда помогут, с ними очень приятно проводить время, они многим интересуются, многое знают – и это для меня самое главное», - рассказал в беседе со «Звездой» Иван Новохатский.

Уникальная купольная аудитория «Нахимовки» может превращаться в настоящий планетарий, 43 учебных класса оснащены самым современным оборудованием. Все это итог реализации распоряжения министра обороны: меньше, чем за год училище не просто отремонтировали, а полностью переоснастили, в том числе построили новый многофункциональный корпус.

После масштабной реконструкции легендарная «Нахимовка» получила внушительную территорию, где все здания объединены в единый архитектурный ансамбль. Площадь училища стала больше в три раза.

Скоро откроется еще один корпус, где будет крытый каток и несколько спортивных залов. В оснащенном по последнему слову техники бассейне занятия уже идут.

«Будут ли они военными, или учеными, будут ли строить и создавать корабли – это уже их дело. Надо задача – подготовить патриотически любящего свою Родину, а самое главное – быть полезным для дальнейшей службы Родине», - рассказал инструктор по физкультуре Андрей Бойко.

У нахимовцев есть все возможности для саморазвития. Причем дополнительные занятия связаны не только с морем или спортом. Данил Зубенко, например, мечтает стать военным журналистом – он уже снимает репортажи и пишет статьи в журнал училища.

«Каждый из нас по-разному служит Родине. Кто служит на фронте, на кораблях, Защитник Родины - это тот, кто в принципе служит Родите, тот, кто ее прославляет», - рассказал Данил Зубенко воспитанник Нахимовского военно-морского училища.

За 75 лет в первом Нахимовском училище страны образование получили тысячи ребят. Здесь гордятся своей историей, но вводят и новые традиции. Теперь здесь «отбивают склянки» - как будто уже на настоящем, боевом корабле.