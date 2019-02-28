Два новых рейдовых водолазных катера поступили на вооружение ТОФ
Катера оснащены специальным оборудованием для ведения глубоководных водолазных работ.
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Сразу два новейших рейдовых водолазных катера вошли в состав Тихоокеанского флота. Торжественные церемонии подъема флагов прошли во Владивостоке и Фокино.
Эти специальные корабли предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров, поисковых, осмотровых и исследовательских операций.
Катера оборудованы малогабаритным необитаемым подводным аппаратом и буксируемым гидролокатором.
Кроме того, они способны тушить пожары на кораблях и судах.