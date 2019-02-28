Два новых рейдовых водолазных катера поступили на вооружение ТОФ

Сразу два новейших рейдовых водолазных катера вошли в состав Тихоокеанского флота. Торжественные церемонии подъема флагов прошли во Владивостоке и Фокино.

Эти специальные корабли предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров, поисковых, осмотровых и исследовательских операций.

Катера оборудованы малогабаритным необитаемым подводным аппаратом и буксируемым гидролокатором.

Кроме того, они способны тушить пожары на кораблях и судах.

