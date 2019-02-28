Запредельные скорости и высочайшая точность: в Волгоградской области стартовал второй этап «Танкового биатлона»

В Волгоградской области на полигоне Прудбой начался второй этап соревнований по танковому биатлону.

Боевые машины показывают чудеса маневрирования на сложной трассе с различными преградами и препятствиями, достигая при этом запредельных скоростей и не забывая про высочайшую точность.

Этап проходит в рамках подготовки экипажей к Армейским международным играм - 2019. На этот раз впервые за всю историю соревнования в нем участвуют сразу четыре женских экипажа.

Танкисты, показавшие лучшие результаты, пройдут в следующий этап, по итогам которого будет сформирована сборная, которая представит Россию во время международного первенства.

Ранее в Минобороны объяснили значимость проведения «Танкового биатлона». Армейские международные игры для вооруженных сил - это показатель уровня боевой подготовки. Так считает генерал армии заместитель министра обороны Российской Федерации Герой России Дмитрий Булгаков.