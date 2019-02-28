Марш на БТР и уничтожение «противника»: разведчики ЧФ провели учения в ходе подготовки к АрМИ

Разведывательные подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе подготовки к АрМИ-2019 провели учения с выполнением задач по предназначению в тылу условного противника. Тренировки проходили на одном из полигонов боевой подготовки флота в Крыму в ходе войскового этапа конкурса «Отличник войсковой разведки».

В частности, разведчики совершили марш на бронетранспортерах БТР-82А в район приземления вертолета, а также отработали действия по посадке в эту технику и перелету в заданный район. Военнослужащие провели десантирование наземным способом, после чего выполнили разведывательно-диверсионные задачи в тылу «противника».

Бойцы разведподразделения организовали засаду, а затем произвели подрыв колонны военной техники условного противника и осуществили захват важных документов. После выполнения задач военнослужащие без потерь вернулись в пункт базирования.

С целью максимального приближения обстановки учений к реальной были использованы взрывпакеты и имитаторы дымовых завес.

В учениях были задействованы те военные, которые показали наилучшие результаты в ходе проведения конкурса разведывательных подразделений.