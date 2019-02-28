Метание гранат и отражение нападения: в Волгоградском гарнизоне ЮВО выбирают лучших «стражей порядка»

Военнослужащие военной полиции Волгоградского гарнизона ЮВО на полигоне Прудбой провели отборочный этап профессионального мастерства «Страж порядка» в ходе подготовки к международным играм АрМИ-2019.

Военные полицейские выполнили нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты, а также по переноске раненого. Российские военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-47 и метанию гранаты.

Также были оценены навыки по ремонту автомобиля, оказанию первой медицинской помощи, преодолению полосы препятствий и выполнению приемов рукопашного боя.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включала фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.

По итогам состязаний определятся лучшие военные полицейские, которым предстоит отправиться защищать честь военной полиции гарнизона на этапе ЮВО, который состоится в апреле текущего года.