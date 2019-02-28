Миссия выполнима: спецназ ЦВО уничтожил «боевиков» и захватил аэродром под Самарой

В Самарской области прошли учения, в которых приняли участие военнослужащие соединения специального назначения ЦВО. Они выполнили десантирование с вертолета Ми-8, а также ликвидировали условных боевиков и захватили аэродром.

Во время учений группы спецназа десантировались в глубокий тыл «противника» с четырех тысяч метров с помощью парашютной системы «Арбалет-2». После этого разведчики скрытно выдвинулись в район аэродрома, где провели захват пункта управления, используя бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез» и пистолеты ПСС.

После уничтожения «противника» спецназовцы обеспечили охрану аэродрома и беспрепятственную высадку главных сил.

В учении были задействованы около 200 военнослужащих, а также привлечено более 30 единиц военной и специальной техники.