В Рязанской области экипажи Ил-78 отработали наиболее сложные элементы летной подготовки

В Рязанской области экипажи самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки - полет строем.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью.

В ходе выполнения полетного задания экипажи в составе пары выдерживали установленные интервалы и дистанции между самолетами.

Во время выполнения ночных полетов использовались строевые огни авиационной техники, с помощью которых летный состав визуально ориентируется в расстоянии между ведущим и ведомым самолетами.

Выполнение данного элементы летной подготовки осложняет возможность обнаружения и классификации как групповой цели наземным радиолокационными станциями, а также идентификации каждого из воздушных танкеров до выхода в зону дозаправки топливом самолетов дальней и оперативно-тактической авиации.

