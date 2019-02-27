Ко Дню Сил специальных операций опубликован фильм о работе секретного подразделения

«Звезда» публикует фильм ко Дню Сил специальных операций, приоткрывающий зрителю страницы жизни и работы самого элитного подразделения российской армии.

В среду, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). Это подразделение было создано для выполнения особо сложных задач на территории России и за ее пределами. Большая часть информации о ССО засекречена.

Террор, локальные столкновения, глобальное противостояние мировых держав. Мир вокруг нас становится все сложнее и сложнее. Военные конфликты несут новые угрозы, противостоять которым старыми методами уже невозможно. Массовый террор, похищения людей, химические атаки, дети как оружие в руках боевиков - тактика убийц не укладывается в рамки человеческой морали. Современные вызовы требуют нестандартных ответов.

Они умеют появляться внезапно, словно из ниоткуда. Один отряд ССО в современной войне иногда стоит целого подразделения.

Отработанные до автоматизма боевые навыки, высочайшее мастерство позволяют добиться идеальной слаженности. Ведь малейшая оплошность может стоить жизни. Поэтому бойцы ССО должны быть готовы к любому развитию событий, в любое время, в любом месте. Весна 2017-го. Провинция Алеппо. Этот подвиг уже вошел в историю. 16 офицеров против трех сотен террористов. Они не просто не отступили. Отстояли стратегически важную высоту и обратили боевиков в бегство.

После распада Советского Союза - крупнейшей, по словам президента России Владимира Путина, геополитической катастрофы века - многим недоброжелателям нашей страны показалось, что такая же участь ждет и Россию. И они сделали для этого все возможное. Достаточно вспомнить чеченский конфликт, который с самого начала подпитывался извне, остановку огромного количества предприятий ВПК с подачи зарубежных советников, странную программу разоружения. Перечислять можно долго. И все это на фоне расширения НАТО, бомбежек Югославии, где впервые с 1945 года была обстреляна столица европейского государства, на фоне поднимающего голову международного терроризма. Необходимо было действовать. В 2000-е началась сложнейшая работа по строительству новой российской армии.

Для спецназа ГРУ переломным стал 2008 год. Именно после грузинской агрессии в Южной Осетии военно-политическим руководством страны было принято решение создать силы, наделенные особыми полномочиями и способные решать стратегические задачи не только внутри страны, но и далеко за ее пределами.

В рядах ССО - настоящая элита российской армии. Действия в тылу противника, скрытные проникновения, молниеносные рейды - работа, которая не под силу обычному человеку и требует постоянных тренировок. Одним из лучших спецподразделений мира их делает не только идеальная подготовка, но и оснащение. Самые современные образцы отечественного и иностранного производства - от стрелкового вооружения до новейшей спецтехники, высокоточных снайперских систем и приборов наведения.







Все эти годы шла и еще продолжается зачистка Северного Кавказа от террористов. Бойцы CCО работают на самых сложных участках, уничтожают боевиков на дальних подступах, перекрывают пути снабжения. Зимой 2014 года сотни миллионов людей следили за Олимпийскими играми в Сочи, восхищаясь великолепным праздником спорта, но мало кто знает, что Силы специальных операций во взаимодействии с другими видами и родами войск предотвратили десятки атак террористов, обеспечив безопасность Олимпиады, ставшей одной из лучших в истории.

Еще одна операция, которая навсегда вошла в историю страны и мира. Возвращение Крыма в состав России. Жители полуострова сами выбрали свою судьбу, но власти Украины и их западные покровители не захотели считаться с этим выбором. Организованные провокации несли реальную угрозу войны. До тех пор, пока в Крыму не появились бойцы с идеальной выправкой и той самой невозмутимой вежливостью, за которой чувствовалась огромная сила. Вежливые люди - с тех пор два эти слова стали мировым брендом. Тогда, в феврале-марте 2014 года, в Крыму была проведена беспрецедентная операция по бескровному блокированию частей украинских вооруженных сил. Операция, которую теперь изучают во многих армиях мира.

Освобождение Пальмиры - за этой операцией также следил весь мир. И вновь работа самого высокого уровня, и вновь высочайшие мужество и самоотверженность. 17 марта 2016 года Александр Прохоренко наводил удары российских ВКС по позициям боевиков. Старший лейтенант вызвал огонь на себя, когда оказался в окружении. Александр погиб, о его подвиге узнала вся страна. Весь мир. Посмертно Александр Прохоренко удостоен звания Героя России. И даже за тысячи километров от Москвы и Дамаска простые люди ценят подвиг русского воина. Достаточно сказать, что в Италии теперь установлен памятник в честь Александра Прохоренко.

Еще один Герой России - ефрейтор Денис Портнягин, он вступил в неравную схватку с террористами. В одиночку вел бой, прикрывал раненых товарищей и не покинул позицию до подхода своих. Денис выжил. Ныне продолжает службу в рядах ССО. И пусть это прозвучит громко, не понимает, как можно было поступить по-другому.

Силы специальных операций решают самые сложные задачи. И постоянно повышают свое мастерство и боевые навыки. Ни дня без тренировок в условиях, как принято говорить в таких случаях, максимально приближенных к реальности. На земле, в воде, в воздухе или в арктических льдах. Эти люди обладают высокой степенью психологической выносливости, даже в стрессовых ситуациях контролируют обстановку и принимают решения, способные изменить ситуацию в свою пользу.

В среду 27 февраля в 23.30 в эфире телеканала «Звезда» будет показан фильм ко Дню ССО.