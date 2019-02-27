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Быстрые, незаметные и бесшумные: в России отмечается День Сил специальных операций

Денис Шурыгин
19:00 27.02.2019
Бойцы ССО появляются внезапно и бесследно исчезают; работают профессионально и безошибочно; ночные десантирования, горные перевалы, действия в глубоком тылу противника - и всего один выстрел, чтобы поразить цель.

В среду, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. Они без преувеличения являются элитой российских вооруженных сил.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с этим праздником. Ранее он неоднократно отмечал, что ССО - профессионалы высокого уровня, настоящие патриоты, которые в любое время и в любых условиях способны обеспечить безопасность страны.

Быстро, незаметно и без лишнего шума - они умеют появляться внезапно и также бесследно исчезать. Всего один такой отряд в современной войне иногда стоит целой армии. Ночные десантирования, горные перевалы, действия в глубоком тылу врага без расчета на чью-то помощь - и всего один выстрел, чтобы поразить цель. Так выглядят рабочие будни самого элитного из всех армейских подразделений.

Силы специальных операций - это они не оставили шансов террористам в Сирии. Разведка, поиск командных пунктов и живой силы противника. Затем наведение авиации и зачистка территории. Бойцы Сил специальных операций не раз сталкивались с намного превосходящими их силами боевиков.

Этот подвиг уже вошел в историю. Весна 2017-го. Провинция Алеппо. 16 офицеров против трех сотен террористов. Двое суток они сдерживали натиск боевиков. И не просто не отступили, отстояли стратегически важную высоту, обратив радикалов в бегство. Силы специальных операций выполнили поставленную задачу в Сирии. С таким же успехом могут работать в арктических льдах.

Их и создавали, чтобы решать особые задачи не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. В рядах ССО - настоящая элита российской армии. Одним из лучших спецподразделений мира их делает не только идеальная подготовка, но и оснащение. Самые современные образцы отечественного и иностранного производства - от стрелкового вооружения до новейшей спецтехники, высокоточных снайперских систем и приборов наведения. Зимой 2014 года сотни миллионов людей следили за Олимпийскими играми в Сочи, но вряд ли кто-то знает, что силы спецопераций за это время предотвратили десятки атак террористов.
  
Освобождение Пальмиры - за этой операцией следил весь мир. Но мужество там проявляли русские офицеры. Александр Прохоренко наводил удары российских ВКС по позициям боевиков и вызвал огонь на себя, когда оказался в окружении. Звания Героя России он удостоен посмертно. И даже за тысячи километров от Москвы и Сирии ценят подвиг русского воина. В Италии установлен памятник в честь Александра Прохоренко.

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