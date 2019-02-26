Экипажи Су-24 и Су-34 отработали дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали дозаправку в воздухе. Это один из самых сложных элементов подготовки летного состава, который требует максимальной концентрации внимания и слаженности действий.

В учениях приняли участие военнослужащие Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской области.

«Одновременно в воздухе в очереди на дозаправку находились сразу два типа самолетов: Су-24 и Су-34. Дозаправка осуществлялась днем и ночью. На высоте до шести тысяч метров при скорости 550 километров в час летчики приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, чтобы с выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика», - говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦВО.

После этого экипажи выполнили бомбовый удар по мишеням, которые имитировали скопление бронетехники условного противника на полигоне в Курганской области.

Всего в ходе летно-тактических учений были задействованы экипажи 20 самолетов. Они взлетали с аэродрома Шагол в Челябинской области.