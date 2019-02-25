В Солнечногорском районе в ряды «Юнармии» приняли более 40 школьников

В Солнечногорском районе более 40 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В торжественной церемонии приняли участие начальник Управления боевой подготовки Главного командования Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков, глава муниципального образования Владимир Слепцов, руководители учебных заведений и ветераны Великой Отечественной войны.

Это первый отряд «Юнармейцев», шефство над которым принимают офицеры Главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Теперь в Ржавской среднеобразовательной школе еженедельно с воспитанники будут проводится занятия под руководством офицеров Главного командования Сухопутных войск.

«Для меня самого, достаточно трепетно было видеть, ребят на этой сцене, когда они становились юнармейцами. Мы будем развивать движение в Солнечногорск ом районе и развивать патриотическое воспитание будущих поколений. В августе наши ребята будут сдавать нормы ГТО на площадке Алабино», - заявил в ходе церемонии Роман Бинюков.

При этом генерал-майор подчеркнул, что «мы будем проводить с ними занятия и экскурсии в воинские части и ВУЗы Минобороны России».