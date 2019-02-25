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В Совфеде рассказали об интересе иностранных покупателей к Су-57

Роман Захаров
19:41 25.02.2019
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил о целесообразности серийного производства Су-57 в связи с интересом иностранных покупателей.
В Совфеде рассказали об интересе иностранных покупателей к Су-57
© Фото: Минобороны России

Интерес иностранных покупателей к Су-57 подтверждает целесообразность скорейшего серийного производства этого современного многоцелевого истребителя. Такое заявление сделал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя информацию «Ростеха» о желании Индии приобрести Су-57.

«Индусы очень избирательны и привередливы в отношении закупок продукции военного назначения. Есть страны малопритязательные: Украина, Грузия, Польша. Что им продаст США, тем и довольствуются. Даже если качество и новизна этих товаров оставляют желать лучшего. Украине продали партию списанных “Джавелинов”, они и радуются», - сказал Бондарев.

Глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности при этом подчеркнул, что «Индия всегда взвешенно, тщательно подходит к импорту военной техники». По его мнению, Су-57 оказался востребован этой страной неслучайно, ведь боевые возможности истребителя «на данном этапе развития промышленности превзойти не смог никто».

«Малозаметный, высокоманевренный, высокоскоростной, умеющий уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Ни один самолет-ДРЛО не в состоянии его засечь, ни один ЗРК - сбить. При этом он может поражать любые цели как на земле, так и в воздухе. Бортовая электроника помогает пилоту решать несколько задач одновременно, вести всеракурсный бой с ракетами разной дальности поражения», - сказал специалист.

Бондарев также добавил, что «на борту Су-57 можно размещать самое современное высокоточное оружие, причем текущий спектр боевого оснащения не конечен». По его словам, «тут есть большие возможности для модернизации, для развития».

«Дороговат? Возможно. Но цена полностью себя оправдывает. Су-57 может заменить несколько самолетов одновременно. К тому же, как гласит известная пословица, скупой платит дважды. Мы видим судьбы стран, экономивших на национальной обороне и безопасности. И даже если отдельным из них удалось сохранить суверенитет, как той же Сирии, сложно даже вообразить, какие баснословные деньги им приходится тратить сейчас на восстановление страны. Гораздо большие, нежели те, которые они вложили бы в оснащение армии лучшим вооружением», - заявил  Виктор Бондарев.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности также рассказал, что «дальновидные государства живо интересуются ВТС с Россией». Он обратил внимание «тех наших псевдоэкспертов, которые оспаривали целесообразность серийного производства Су-57», на тот факт, что Индия в своем внимании к российскому истребителю пятого поколения «далеко не одинока».

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