Авиаполк в ЗВО усилен новейшими Су-30СМ

На базу «Халино» в Курской области с завода перелетел истребитель Су-30СМ, тем самым завершив перевооружение авиаполка. Самолет вылетел с Иркутского авиазавода корпорации «Иркут», преодолев до аэродрома базирования более пяти тысяч километров.

Он вошел в боевой состав формируемой эскадрильи и заменил по плану Гособоронзаказа истребитель МиГ-29СМТ.

Для обучения экипажей будет оборудован специальный комплекс из нескольких тренажеров и залов.

Су-30СМ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.