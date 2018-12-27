Новый операционный блок открыли в Красногорском филиале военного госпиталя Вишневского

В Красногорском филиале военного госпиталя имени Вишневского открыли новый операционный блок.

В торжественной церемонии приняли участие руководители знаменитого лечебного учреждения и начальник Главного военно-медицинского управления генерал-лейтенант Дмитрий Тришкин. Он осмотрел корпус, который отремонтировали по специальной технологии «чистых помещений».

Новейшее оборудование позволит проводить любые операции. По словам медиков, у них есть абсолютно все - при этом врачебную помощь в Красногорском филиале получают не только военнослужащие, но и гражданские пациенты. Врачи берут неотложных пациентов из Москвы.