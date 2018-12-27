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В Минобороны рассказали, сколько беженцев вернулись в Сирию

Александра Звягина
13:25 27.12.2018
Генерал-полковник Михаил Мизинцев надеется, что США выведут свои войска максимально быстро, чтобы «незаконно оккупированные территории» перешли под контроль сирийских властей.
Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua Globalllok

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на расширенном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР рассказал, сколько граждан уже вернулись домой.

«В родные места уже вернулись более 1 574 176 сирийских граждан, из них свыше 1 266 803 внутренне перемещенных лиц и более 307 373 беженцев из-за рубежа», - рассказал Мизинцев.

Он отметил, что в преддверии Нового года Минобороны России, правительства Московской, Тульской и Калужской областей, содружество «Боевое братство», некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия», Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ», сводная концертная бригада в составе фронтового ансамбля «Братья казаки» и многие другие направили военнослужащим российской авиационной базы, гражданам Сирийской Арабской Республики и в первую очередь детям, большое количество гуманитарной помощи и новогодних подарков.

Он затронул и тему лагеря беженцев «Рукбан».

«Незаконно удерживаемые там граждане Сирии лишены возможности отметить новый год в достойных условиях и в кругу своей семьи», - подчеркнул генерал-полковник.

Мизинцев выразил надежду, что американские войска покинут Сирию как можно скорее и незаконно оккупированные территории перейдут под контроль законной власти.

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