Шойгу и Зиничев возложили цветы к памятнику спасателям

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым возложили цветы к памятнику спасателям в Москве. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.

С 90-го года, когда в России был создан первый национальный корпус спасателей, чрезвычайная служба прошла огромный путь, а ее сотрудники сохранили сотни тысяч жизней.

Тогда службу возглавлял и долгие годы вел ее к нынешнему высокотехнологичному уровню именно Сергей Шойгу. Под его руководством проходили самые значимые гуманитарные операции, а спасатели доставляли продукты и медикаменты в охваченную гражданской войной Абхазию, эвакуировали больных и раненых из горящего Грозного, вывозили людей из затопленной Якутии и разбирали завалы взорванных террористами домов в Москве.

День спасателя в России отмечается 27 декабря. Вместе со своим коллегами из МЧС праздник отмечают и специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных сил РФ.

Поздравил сегодня спасателей с профессиональным праздником и президент России Владимир Путин, отметивший, что российские специалисты не раз доказывали умение работать четко, слажено и результативно как в России, так и за ее пределами.