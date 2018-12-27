Опубликованы кадры десантирования военнослужащих соединения спецназначения ВВО

Более 30 военнослужащих, направленные для прохождения службы в соединение специального назначения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, совершили первый прыжок с парашютом.

Как сообщили в Минобороны РФ, прыжки прошли в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке. Перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций и получили допуск.

Молодое пополнение соединения спецназа десантировалось на современных парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров в полном снаряжении без оружия с вертолетов Ми-8АМТШ.