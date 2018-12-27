Делегация Минобороны России обсудила в Иране военное сотрудничество

Делегация Минобороны России во главе с заместителем начальника Генштаба ВС РФ вице-адмиралом Игорем Осиповым 24-26 декабря посетила Иран для участия во втором заседании Российско-Иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве.

«В ходе переговоров состоялось обсуждение всего спектра вопросов двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов войск. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военно-морской области», - отметили в Минобороны РФ.

Российская сторона поблагодарила иранскую за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году, проведение конкурса водолазов «Глубина», а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных Играх в следующем году.

В рамках визита Осипов провел ряд встреч с военным руководством Ирана, в ходе которых стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области.

Встречи прошли в обстановке взаимопонимания и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-иранского военного сотрудничества.