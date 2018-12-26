Россия способна отразить любую угрозу при текущем финансировании армии

При текущем финансировании нужд обороны и безопасности Россия способна эффективно отразить любую угрозу. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил, что в настоящее время нет смысла увеличивать финансирование Вооруженных сил Российской Федерации, как это делают Соединенные Штаты и НАТО.

«Наращивать расходы сейчас необходимости нет, так как у нас прекрасное оружие, военная и специальная техника, инфраструктурные объекты», - отметил председатель комитета Совфеда.

Бондарев рассказал, что многие думали, что Москва увеличит финансирование армии, как это сделал Вашингтон. Однако, по его словам, у нашей страны нет в этом необходимости, поскольку для обеспечения национальной обороны и безопасности хватает предусмотренных средств.

Сенатор добавил, что Вооруженные силы РФ будут развиваться технологически, но речь идет о «плавном, поступательном переходе к технике шестого поколения».