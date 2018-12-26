Более сотни контрактников ВВО получили жилье на Курилах

Новое жилье получили 188 семей военнослужащих по контракту. Распоряжение заселить людей до Нового года дал командующий округом Геннадий Жидко в ходе своей рабочей поездки в начале декабря.

Построенные общежития были полностью готовы к заселению. Сегодня около нескольких сотен человек стали счастливыми новоселами. Квартиры полностью готовы к проживанию и оборудованы бытовой техникой и набором мебели.

Одновременно были введены в эксплуатацию энергоцентры, обеспечивающие бесперебойное функционирование построенных объектов.

Уже больше года заселены два жилых общежития, каждое на 120 военнослужащих. Дома построены с применением блочно-модульной технологии. Квартиры состоят из автономных блоков – каждая комната образует безопасную капсулу.

Здания имеют около 7 метров скальной подушки и железобетонный фундамент - это позволяет дому качаться, как корабль на волнах и выдерживать землетрясения до 9 баллов. Общежития уже дважды за этот год прошли проверку сейсмоактивностью в 5,5 баллов.