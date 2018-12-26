МО РФ: удары Израиля по Сирии могли привести к крушению нероссийских пассажирских самолетов

В результате попадания двух авиабомб по территории логистического центра 138-й бригады сирийской армии в 7 километрах западнее Дамаска трое сирийских военнослужащих получили ранения. Возникший пожар был оперативно локализован пожарными командами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря 2018 г., когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В сообщении подчеркнуто, что атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты на территории Ливана и Сирии.

«Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», - подчеркнул Конашенков.

Он также подчеркнул, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. Четырнадцать из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в западной части Дамаска. Атака продолжалась более двух часов . За время обстрела сирийские средства ПВО смогли сбить несколько ракет.