Опубликованы кадры масштабных учений спецназа с применением штурмовых Ми-8 под Хабаровском

В Хабаровском крае прошли тактико-специальные учения спецназа Восточного военного округа. Бойцов подняли по тревоге и поставили задачу подавить с воздуха огневые точки условных террористов.

В обозначенный район спецназ выдвинулся на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8 АМТШ. Учения были максимально приближены к реальным боевым действиям – летчики периодически меняли высоту от 50 до 250 метров и скорость полета от 100 до 120 километров в час, отрабатывали элементы ведения визуальной разведки местности и обнаружение целей. Для ликвидации «террористов» спецназ использовал пулеметы Калашникова и коллиматорные прицелы.

В результате учений бойцы отработали применение новых тактических приемов, основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.