Минобороны показало эффектные кадры боевых стрельб «Тор-М2У»

Подразделение противовоздушной обороны мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, провело стыковочные боевые стрельбы на современных зенитных ракетных комплексах «Тор-М2У». Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Стрельбы прошли на одном из специализированных полигонов, расположенных в Астраханской области.

«В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили около десяти скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах», - заявил Астафьев.

Также личный состав отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».

«После завершения стрельб личный состав дивизиона в составе воинского эшелона возвратился в пункт постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне соединения», - добавил начальник пресс-службы ЮВО.

Напомним, сегодня, 26 декабря, подразделения войсковой противовоздушной обороны ВС РФ отмечают 103-ю годовщину со дня образования.