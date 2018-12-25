Командующий ВМС Кипра посетил корабль ВМФ РФ «Североморск»

На борту большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», завершающем деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр) побывал командующий военно-морскими силами национальной гвардии Республики Кипр капитан 1 ранга Хараламбос Хараламбус, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Встреча старшего морского начальника страны пребывания была проведена в соответствии в военно-морским церемониалом. "Североморцы" провели для командующего ВМС Кипра экскурсию по кораблю», - заявил Вадим Серга.

Почетного посетителя приветствовали старший на походе командир соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Андрей Клименко и командир корабля капитан 1 ранга Анатолий Кожуров.

За время стоянки БПК «Североморск» в порту Лимасол экипаж пополнил запасы воды и продовольствия. Также российские моряки совершили сход на берег и посетили городские достопримечательности.