Минобороны обеспечило детей военнослужащих местами в детсадах и школах

Минобороны РФ благодаря планомерной работе с регионами практически полностью реализовало поручение президента России об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах и школах. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Выступая на коллегии военного ведомства, генерал армии отметил, что в 2018 году был проделан огромный объем работы для обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Так, продолжил министр, служебное жилье в текущем году получили 37 283 военнослужащих, а постоянное - порядка 8,5 тысяч.

Обратил внимание Сергей Шойгу и на продолжающееся развитие всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Оно было создано, напомним, в 2016 году именно по инициативе Шойгу. На сегодня в нем состоит более 275 тысяч участников.