Военные врачи РФ стали оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи

В 2018 году Вооруженным Силам РФ удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса. Об этом заявил на заседании коллегии военного ведомства Сергей Шойгу.

Говоря о научной составляющей российской армии, глава Минобороны в первую очередь вспомнил об открытии в Анапе инновационного технополиса «ЭРА». Этот комплекс оснащен уникальным в своем роде оборудованием.

«Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов», - констатировал генерал армии.

Шойгу также добавил, что в России была успешно восстановлена система высшего военного образования и продолжает расширяться сеть довузовских образовательных организаций.