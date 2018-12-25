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Военные врачи РФ стали оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи

Вадим Иванов
12:30 25.12.2018
Такое заявление сделал на заседании коллегии военного ведомства глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Военные врачи РФ стали оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи
Фото: Минобороны РФ

В 2018 году Вооруженным Силам РФ удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса. Об этом заявил на заседании коллегии военного ведомства Сергей Шойгу.

Говоря о научной составляющей российской армии, глава Минобороны в первую очередь вспомнил об открытии в Анапе инновационного технополиса «ЭРА». Этот комплекс оснащен уникальным в своем роде оборудованием.

«Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов», - констатировал генерал армии.

Шойгу также добавил, что в России была успешно восстановлена система высшего военного образования и продолжает расширяться сеть довузовских образовательных организаций.

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