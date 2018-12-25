Опубликованы кадры отражения «массированного ракетного удара» комплексами С-300

Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» успешно отразили авианалет условного противника в ходе учений подразделений зенитного ракетного полка ЦВО под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В роли условного противника для С-300 выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, чьи экипажи и сымитировали массированный удар ракетами.

Расчеты С-300 сначала выполнили захват целей, сопроводили условного врага, после чего «уничтожили» его электронными пусками.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Она способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами.

Система С-300 стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.