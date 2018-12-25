Новейший корвет «Громкий» приняли в состав Тихоокеанского флота

Новейший корвет проекта 20380 «Громкий», который строили на Амурском судостроительном заводе, приняли в состав Тихоокеанского флота.

После завершения всех испытаний на корабле торжественно подняли военно-морской флаг и корвет официально вошел в состав сил ТОФ.

Ранее сообщалось, что корабль прошел все испытания в Японском море, экипаж корвета проверил работу всех его агрегатов, средств навигации и вооружения.

Корвет «Громкий» длиной почти 105 метров и шириной 13 метров является вторым корветом проекта 20380.