Новейший корвет «Громкий» приняли в состав Тихоокеанского флота
Корвет «Громкий» после завершения госиспытаний и подписания приемопередаточного акта официально вошел в состав сил Тихоокеанского флота.
Фото: Минобороны России
Новейший корвет проекта 20380 «Громкий», который строили на Амурском судостроительном заводе, приняли в состав Тихоокеанского флота.
После завершения всех испытаний на корабле торжественно подняли военно-морской флаг и корвет официально вошел в состав сил ТОФ.
Ранее сообщалось, что корабль прошел все испытания в Японском море, экипаж корвета проверил работу всех его агрегатов, средств навигации и вооружения.
Корвет «Громкий» длиной почти 105 метров и шириной 13 метров является вторым корветом проекта 20380.