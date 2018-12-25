Дрожит земля: танки Т-72Б3 провели ночные боевые стрельбы

Танковые экипажи 2-й общевойсковой армии провели первые состязания с боевыми стрельбами в ночное время в рамках подготовки к ночному этапу популярного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон», который со следующего года будет впервые проходить на всех отборочных соревнованиях, а также в окружном конкурсе.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, состязания проходили на Тоцком полигоне. Экипажи на танках Т-72 модификации Б3 отрабатывали нормативы по переводу танка из походного положения в боевое, вождению, загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей с использованием средств ночного видения.

Боевые стрельбы по целям выполняли со статичного положения. Отмечается, что уже с января 2019 года военнослужащие будут вести огонь по движущимся мишеням, имитирующим танки и другие огневые средства «противника».

По словам начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева на заседании, посвященном проведению Армейских международных игр-2019, заявил, что в юбилейных Играх предусмотрен ряд особенностей. Планируется проведение ночного этапа всеармейских соревнований «Танкового биатлона».