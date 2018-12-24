Российские военные доставили гумпомощь жителям сирийской провинции Деръа

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Изра провинции Деръа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2021 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3177,3 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон функционируют десять пунктов пропуска, в том числе один воздушный «Дювали» и один морской «Баниас». По состоянию на 23 декабря 2018 года возвратилось 209 513 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 23 декабря 2018 года амнистировано 20 004 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 23 декабря 2018 года восстановлено 30 908 жилых домов, 713 образовательных и 121 медицинское учреждение. Отремонтировано 948 километров автомобильных дорог.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Лукман, Акч-Баэр, Джубб-эз-Зарур, Сандран, Мамухия и Сафсафа провинции Латакия, Телль-Марак (дважды), Хербет-Марин, Зор-Махрука, Хамамият, Телль-эль-Мактаа и Телль-Баззам провинции Хама, а также районов Суккари и Хандрат города Алеппо. В результате обстрела населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранения.

В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Айн Дакна и Маарретат-умм-Хауш провинции Алеппо. Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.