Шойгу назвал срок перевода боеприпасов армии в современные арсеналы

Министерство обороны закончит перевод боеприпасов в современные арсеналы уже в следующем году. Об этом сообщили глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Как отметил министр в ходе заседания Общественного совета при ведомстве, в данный момент работа по переводу боеприпасов продолжается. В 2019-м году она будет полностью завершена.

На заседании министр обороны России коснулся множества тем. Он отметил, что продолжается обустройство военных городков.

«В 2017 году мы приняли решение и полностью переобустроили за четыре месяца 1-ю армию ПВО, армию, которая охраняет московский регион. Сегодня они живут в самых современных условиях», - заявил Сергей Шойгу.

Министр также озвучил цифры оснащенности российской армии современным оружием. Как отметил Шойгу, средний показатель превысил 61,5% - это беспрецедентные цифры, которыми не может похвастаться ни одна другая армия мира.