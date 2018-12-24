Военные РФ очистят Арктику от металлолома в 2019 году

Вооруженные силы России в следующем году завершат ликвидацию экологического ущерба арктическим островам на территории размещения российских войск.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

По словам главы Минобороны России, предстоит очистить от металлолома девять тысяч квадратных километров арктических территорий.

Министр отметил, что считает работу по расчистке арктических территорий, на которых размещены российские военные, одной из приоритетных задач ведомства.

«Считаем ее крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление», - заявил Шойгу.

В этом году силами, по его словам, силами министерства обороны России из Арктики вывезено более 16 тысяч тонн металлолома.