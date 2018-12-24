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Военные РФ очистят Арктику от металлолома в 2019 году

Андрей Аркадьев
19:56 24.12.2018
Минобороны России завершит очистку арктических островов от металлолома в 2019 году.
Военные РФ очистят Арктику от металлолома в 2019 году
Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России в следующем году завершат ликвидацию экологического ущерба арктическим островам на территории размещения российских войск.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

По словам главы Минобороны России, предстоит очистить от металлолома девять тысяч квадратных километров арктических территорий.

Министр отметил, что считает работу по расчистке арктических территорий, на которых размещены российские военные, одной из приоритетных задач ведомства.

«Считаем ее крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление», - заявил Шойгу.

В этом году силами, по его словам, силами министерства обороны России из Арктики вывезено более 16 тысяч тонн металлолома.

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