Шойгу заявил о начале перевода Каспийской флотилии в Дагестан

Министерство обороны России приступило к перебазированию Каспийской флотилии. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при министерстве.

«Начат перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск… На будущий год предстоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты», - отметил министр обороны.

О переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск стало известно в апреле 2018 года. В данный момент в Дагестане завершается строительство пункта базирования, где разместятся корабли старейшего в России оперативного объединения Военно-морского флота.

В ходе заседания Шойгу также озвучил показатели оснащенности российской армии современным оружием по итогам уходящего года. Этот параметр превысил 61,5%, что является беспрецедентно высоким результатом – ни одна другая армия мира не может похвастаться аналогичными цифрами.