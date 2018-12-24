Делегация Минобороны РФ прибыла с визитом в Иран

Делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем Генерального штаба прибыла в Исламскую Республику Иран, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«24 декабря 2018 года делегация Минобороны России во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вице-адмиралом Игорем Осиповым прибыла в Исламскую Республику Иран», - говорится в сообщении.

В нем подчеркнуто, что члены российской делегации примут участие во втором заседании Российско-Иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве.