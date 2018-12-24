Шойгу: ступени Главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники Вермахта

Трофейная немецкая техника после переплавки будет использоваться в качестве строительного материала для Главного храма вооруженных сил России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета Минобороны России.

«Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», - сказал Шойгу.

По словам министра, в данный момент завершено строительство фундамента и началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с патриархией.

Шойгу подчеркнул, что храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России.