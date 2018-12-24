Су-34 и Су-24 разгромили все цели условного противника во время учений в Курганской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 ЦВО провели учения на полигоне в Курганской области, в ходе которых экипажи нанесли ряд ударов по наземным целям, которые имитировали технику и снаряжения предполагаемого противника.

«Экипажи отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, учебный перехват и поражение воздушных целей», - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Отмечается, что все действия летчиков фиксировались средствами контроля, которые были установлены как на земле, так как и в самолетах.

Всего экипажи 24 и 34 «сушек» совершили более 30 вылетов. В учениях задействовали 15 единиц техники.