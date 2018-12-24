Корабли Тихоокеанского флота во главе с «Варягом» завершили визит в Шри-Ланку

Корабли Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» завершили свой визит в Шри-Ланку. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ТОФ РФ.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время были проведены встречи с представителям ВМС Шри-Ланки. Кроме того, моряки осмотрели достопримечательности Коломбо и поучаствовали в спортивных соревнованиях по футболу, волейболу и перетягиванию каната. После чего корабли отряда пополнили запасы топлива и продовольствия.

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход первого октября. За это время моряки успели посетить Японию, Южную Корею, Брунею, Сингапур, Китай и Индию.