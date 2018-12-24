Подарок к Новому году: зенитчики ЦВО вернулись домой из Сирии

Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военных доставил в Новосибирск самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В течение трех месяцев они выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск.

«Командировка прошла быстро. Улетаем с чувством выполненного долга, поскорее к своим родным, близким. Как раз в преддверии Нового года будет большой сюрприз для всех. Весь личный состав рад этому. Ждет, наконец, встречи со всеми своими близкими, со всей семьей, женами, матерями», - рассказал военнослужащий Андрей Немов.

На родной земле прибывших военных встречали представители руководства ЦВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

Военнослужащие зенитно-ракетного полка представлены к государственным и ведомственным наградам.