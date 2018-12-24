Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов

Российские военные успешно продолжают работы по разминированию Лаосской Народно-Демократической Республики. Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.

Военнослужащие России получили благодарность за часть уже сделанной ими работы. В частности, по разминированию местности в районе города Кхамкет. Освобождения земель с нетерпением ждут крестьяне близлежащих деревень Кумбан Тхавенг и всего района. Если участок местности будет очищен в более сжатые сроки (миссия в Лаосе завершается в марте 2019 года), российские саперы перейдут на другой.

От неразорвавшихся суббоеприпасов очищено уже более 40 гектаров обозначенной территории, обнаружено более ста взрывоопасных предметов, установлено взаимодействие с местными органами власти и военного управления, открыт филиал центра для обучения лаосских специалистов и полностью завершили обустройство своей базы.

В результате ковровых бомбардировок американцы сбросили на Лаос около 2,5 миллиона тонн бомб - в среднем по 10 тонн на каждый квадратный километр, или почти по полтонны на каждого жителя. При этом 30 процентов боеприпасов так и осталось неразорвавшимися. От бомбовых ударов пострадало множество поселений и мирных граждан. Чаще всего российские военнослужащие обнаруживают боеприпасы типа BLU-3B или его модификации. Бомбы в виде небольших по размеру «шариков» округлой формы диаметром 7 см и весом около 0,5 кг покрыты разноцветной краской. Из-за этого они чаще всего привлекают внимание детей, которые их хотят подобрать. Ежегодно от неразорвавшихся снарядов гибнут и получают увечья свыше 200 лаосцев, и чаще всего – это дети.