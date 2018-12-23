Военные ЗВО построят три новых моста для жителей Тульской области к Новому году

Военнослужащие Тульской области получат новогодний подарок. На учениях бригады МТО Западного военного округа дорожники в настоящее строят сразу три моста через реки, в том числе через Дон.

Обычно после учений временные переправы разбирают, однако эти мосты останутся местным жителям и прослужат долго, несмотря на то что считаются временными.

Деревни Пеньково и Косая Губа в Тульской области долгое время разделял хлипкий самодельный мост, сделанный из труб, бетонных плит и другого строительного мусора. Каждую весну в половодье его смывало, и жители оставались отрезанными от Большой земли. Однако теперь благодаря военным у них есть надежная переправа.

«Ударная часть у дизельмолота 1250 килограммов. То есть вы отпускаете какой-то рычаг, рычаг опускаем вниз и поднимаем ударную часть вверх, сбрасываем. И получается забивка сваи», - уточнил командир отделения Артем Ветров.

Сваебойная установка способна забивать опоры глубоко в землю. Такой мост течение не смоет, поскольку он устойчивый и прочный, а его грузоподъемность достигает 50 тонн.

«Да он вечно будет стоять. Если его хорошо обслуживать и за ним следить», - отметил заместитель командира мостового батальона Андрей Гаранин.

Мост через реку Шиворонь находится на финальном этапе работ. В настоящее время ведется установка перил.

Ранее здесь тоже была переправа, ветхая и не пригодная к эксплуатации. Дорожные войска ее уже демонтировали.

Каждый из этих мостов можно назвать «дорогой жизни», поскольку без них в деревню ни скорая, ни пожарная машина проехать не сможет. Забота о жителях Тульской области легла на плечи военнослужащих мостового батальона Каширской бригады МТО, которые живут в палатках и трудятся без передышки, несмотря на 20-градусный мороз.

«Главная задача сейчас - соединить щит проезжей части болтом М-24 с главной балкой. Очень много жителей приходило. Спрашивают, интересуются. Им тоже хочется опробовать этот мост», - рассказал водитель-дорожник Иван Телегин.

Еще один объект - это мост через реку Дон, который находится в местах боевой славы неподалеку от Куликова поля. Этот узкий участок великой реки разделяет пять деревень, и здесь тоже ведется борьба со стихией.

«Вот этот деревянный пешеходный мост каждый год смывался. И зимой в том году унесло. Люди оставались без хлеба», - рассказала местная жительница Елена Кучерова.

Новый мост - в два раза выше прежнего, поэтому воде до него не добраться. Осталось только сделать настил и соединить два берега. Ожидается, что все три моста смонтируют всего за месяц и откроют уже к концу декабря.